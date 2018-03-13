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CHP'li Yarkadaş: 17-25 Aralığın günahkârı AKP ile koalisyon kurmak zorunda kaldınız

13 Mart 2018 17:01

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "ittifak yasası" üzerinden AKP ve MHP'yi eleştirdi: "Tiyatrodan başladık, operadan ve baleden devam edelim. Saraydan Kız Kaçırma balesi vardır biliyorsunuz. Biz ise şimdi sizin yüzünüzden 'halktan yasa kaçırma' oyununu oynuyoruz. Nedir aceleniz sayın milletvekilleri? Gecenin saat on ikisinde, birinde, ikisinde oy aldığınız insanlardan bu kanunları kaçıracak kadar aceleniz nedir? Aceleniz mi var yoksa toplumun önüne böyle saçma sapan bir kanun getirdiğiniz için utancınız mı var? Acaba utandığınız için mi bu teklifi halkın önünde savunamıyorsunuz. Sayın Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisinin Sayın Genel Başkanı, birkaç yıl önce verdiğiniz bir röportajda "Arkamdaki saat 17.25'te duruyor" demişti. Şimdi ne oldu da o 17.25'in saatinin yelkovanı, akrebi birbirini hızlıca kovalamaya başladı ve bütün bunlar ortaya çıktı. Sanırım, Milliyetçi Hareket Partisinin topluma bu anlamda ya bir öz eleştiri vermesi ya da o günkü sözlerinden dolayı özür dilemesi gerekiyor. Sayın Bahçeli, o gün mü haklıydınız, bugün mü haklısınız? O gün mü doğruyu söylüyordunuz yoksa bugün mü doğruyu söylüyorsunuz? Ne oldu da 17-25 Aralığın günahkârı AKP'yle bir koalisyon kurmak zorunda kaldınız ve ne oldu da yangından mal kaçırırcasına bu teklifi gece vakti geçirmek zorunda kaldınız? Hakikaten merak ediyorum. Bu teklifi hazırlayanlar, neden çıkıp toplumun önüne Meclis TV'nin açık olduğu saatlerde anlatma cesaretini gösteremiyor? Bunun herhâlde bir cevabının olması gerekir. AKP'ye oy vereceksin, MHP'ye sayılacak, MHP'ye oy vereceksin, AKP'ye sayılacak. Sizin bu Zihni Sinir projelerinizi gördükçe Cem Yılmaz'ın o filmi aklıma geliyor. Hani meşhur sahne vardır ya, köy meydanına televizyonu kurarlar, Yılmaz Erdoğan televizyonun karşısına geçer, Zeki Müren o anda şarkı söyler, köylüler merakla sorar "Zeki Müren de bizi görecek mi?" diye. Hakikaten halk sizin bu yaptıklarınızı görüyor da siz halkın size nasıl baktığını görecek misiniz? E göremezsiniz çünkü halkı âdeta uyutarak, gerçek ve mecazi anlamda uyutarak oy aldığınız insanlara saygısızlık yapıyor, getirdiğiniz kanunları onların gözlerinin içine bakarak savunma cesareti dahi gösteremiyorsunuz."

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