CHP'li Veli Ağbaba: Şeker fabrikasından daha yerli olan var mı?

Çorum Şeker Fabrikası'nın önünde düzenlenen mitinge katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, katılımcılara hitap etti. CHP olarak şeker fabrikalarının satışını engellemek için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyleyen Ağbaba, "Mustafa Kemal Atatürk, şeker fabrikaları ile Anadolu insanının dünyaya meydan okumasını sağladı. O dönemde çocukların en çok ölüm nedeni ishal. Şeker fabrikaları şeker üretmeye başlayınca o çocukların ilacı şeker oluyor. Şeker fabrikalarının kurulduğu bölgeler Anadolu'da ilk kez milli ve yerli üretimin yapıldığı yerlerdir. Anadolu'da fakir yoksul çiftçi ilk kez topraklarında pancar üreterek kendi ekmeğini kazanıyor. Şimdi Atatürk'ün kurduğunu birileri kapatmak istiyor. Sadece Atatürk mü kurdu, hayır. Atatürk'ün ardından İsmet İnönü, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan, Turgut Özal hepsinin şeker fabrikalarında emeği var. Birileri yıllardan beri kapatmaya çalışıyorlar. Bu bir parti meselesi değil. Şeker fabrikasını kapatmak milliyetçiliğe yakışmaz. Şeker fabrikaları bir turnusol kağıdı. Eğer vatanseversen, bu toprakların insanını düşünüyorsan bu fabrikaların satışına karşı çıkarsın. Bunlar sözde yerli ve milli. Şeker fabrikasından daha yerli olan var mı?" dedi.