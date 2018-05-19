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CHP'li vekillerden Gençliğe Hitabe ile 19 Mayıs mesajı

19 Mayıs 2018 16:07

CHP'li vekiller ve yurttaşlardan Gençliğe Hitabe ile 19 Mayıs mesajı yayınladı. "Mustafa Kemal'in 19 Mayıs'ında 24 Haziran barış, özgürlük ve demokrasi umuduna selam olsun." Efe Benlioğlu,Gamze Yağlat /Öğrenci Onursal Adıgüzel İstanbul Milletvekili Candan Yüceer /Tekirdağ Mv. Gaye Usluer /Eskişehir Milletvekili Barış Yarkadaş/ İstanbul Milletvekili Tacettin Bayır /İzmir Milletvekili Okan Gaytancıoğlu /Edirne Milletvekili Ahmet Akın /Balıkesir Milletvekili Levent Piriştina /Buca Belediye Başkanı Banu Özdemir /Siyaset Bilimci,Yazar Celal Umut Benlioğlu/Karaburun Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Neveda Öner (İşitme Engelli,İşaret Dili Eğitmeni ) Fatih Korkmaz /İş adamı Videodakiler: Seslendirme/ Sanatçı Murat Akgün

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