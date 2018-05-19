CHP'li vekillerden Gençliğe Hitabe ile 19 Mayıs mesajı

CHP'li vekiller ve yurttaşlardan Gençliğe Hitabe ile 19 Mayıs mesajı yayınladı. "Mustafa Kemal'in 19 Mayıs'ında 24 Haziran barış, özgürlük ve demokrasi umuduna selam olsun." Efe Benlioğlu,Gamze Yağlat /Öğrenci Onursal Adıgüzel İstanbul Milletvekili Candan Yüceer /Tekirdağ Mv. Gaye Usluer /Eskişehir Milletvekili Barış Yarkadaş/ İstanbul Milletvekili Tacettin Bayır /İzmir Milletvekili Okan Gaytancıoğlu /Edirne Milletvekili Ahmet Akın /Balıkesir Milletvekili Levent Piriştina /Buca Belediye Başkanı Banu Özdemir /Siyaset Bilimci,Yazar Celal Umut Benlioğlu/Karaburun Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Neveda Öner (İşitme Engelli,İşaret Dili Eğitmeni ) Fatih Korkmaz /İş adamı Videodakiler: Seslendirme/ Sanatçı Murat Akgün