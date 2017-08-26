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CHP'li vekiller TRT'yi trolledi

26 Ağustos 2017 16:27

Adalet Kurultayı için Çanakkale'de bulunan CHP'li Özgür Özel ile Veli Ağbaba, TRT kamerasını açık görünce kanalı ti'ye aldılar. Odatv'nin haberine göre, Eceabat İskelesi’nde Gelibolu'daki bayram trafiğini görüntüleyen TRT ekibi, kamerayı açık unutarak, mola verdi. TRT kamerasının açık olduğunu ve başında kameramanın olmadığını gören Özel ve Ağbaba, kameranın önüne geçip, Adalet Kurultayı’na çağrı yaptı. Özel, "Şimdi siz bunu sansürlersiniz, 'bizi sünnete çağırdılar' dersiniz ama, biz sizi Adalet Kurultayı'na davet ediyoruz" şeklinde konuştu. Kameraman durumu fark edip gelince, ikiliye "Sizi Ankara'dan izliyorlar" dedi.

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