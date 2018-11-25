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CHP'li vekil, ‘erken evlilik mağduru' ile basın toplantısı yaptı

25 Kasım 2018 16:08

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, ‘erken evlilik mağduru' olduğu ifade ettiği Nagehan Der isimli bir kadın ile Meclis'te basın toplantısı yaptı. Sertel, söz konusu basın toplantısını sosyal medya hesabında şu mesajla paylaştı: "Erken evlilik mağduru Nagehan Der: 8 bin aileyi temsil ediyorum. Cezayı yalnızca eşlerimiz değil biz de çocuklarımızla birlikte çekiyoruz. Resmi nikahlı eşlerimize tecavüzcü damgası vuruldu. Madem bu suçtu neden resmi nikah yapıldı? Adalet istiyorum. Elinizi vicdanınıza koyun.” Eski CHP milletvekili Melda Onur, Sertel'in yaptığı basın toplantısını sosyal medya hesabından şu ifadelerle eleştirdi: “CHP'li kadın vekillerin, CHP'li hak savunucularının tüm çabaları, mücadeleleri bir kalemde nasıl çizilir, bkz…”

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