CHP'li vekil, Adalet Yürüyüşü'nde konuştu: Kumpas davalarının mağdur TSK mensuplarını da görmek isterim

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davası kapsamında 25 yıl hapis cezası alması ve tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne katılan CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Ergenekon ve Balyoz mağduru askerlere seslendi. Pekşen şunları söyledi: "Kumpas davaları döneminde Türkiye’de herkes olağan üstü büyük bir destekle Silahlı Kuvvetler’e yapılan o büyük kumpaslara karşı direniş göstererek adalet istedi ve onlar için gece gündüz hiçbir şeyden korkmaksızın çekinmeksizin panzerlere direndiler polis coplarına karşı direndiler Silivri’de tel örgülerin üzerinden büyük mücadele verdiler. Günlerce aç susuz mücadelelerini sonuna kadar devam ettiler ve başardılar. Ben, bugün buradaki manzaranın içerisinde o kumpas davalarında mağdur olan Silahlı Kuvvetleri mensuplarını da görmek isterdim"