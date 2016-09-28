CHP'li ve AKP'li vekiller arasında 'FETÖ' tartışması: Edepsizlik, şerefsizlik...

CNN Türk’de Gazeteci Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan arasında tartışma çıktı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP’nin seçim kampanayaları sürecinde Boydak Holding’den maddi yardım aldığını iddia etti. Bu iddiaya Ayhan Oğan’dan sert tepki geldi. Ayhan Oğan, Özgür Özel’in bu iddiasına karşılık, ‘’Bu yaptığın edepsizlik’’ dedi. Özgür Özel de Ayhan Oğan’ın bu sözlerine karşılık ‘’Edepsiz olan sensin’’ dedi. İkili arasında tartışma büyüdü. Ayhan Oğan, “Bu iddia büyük bir suçlama. Bundan müsterihsin. Bunu kanıtlamak zorundasın. Bu yaptığın büyük edepsizlik ve şerefsizlik’’ dedi. Tartışma büyüyünce Ahmet Hakan araya girdi ve yayını keserek reklama girdi.