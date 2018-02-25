CHP'li Tuncay Özkan: Biz kazanacağız, hesap soracağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP'nin kenetlenmiş, sıkı bir yumruk olduğunu belirterek, "Kiminle sandık gasbına dayalı ittifaklarını kurarlarsa kursunlar, biz kazanacağız, sonra da hesap soracağız" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, partisinin Çeşme İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak ve CHP Çiğli İlçe Başkanı Selim Utku Gümrükçü'nün de eşlik ettiği ziyaret sırasında, çok sayıda partili de parti binasında toplandı. Partililere seslenen Özkan, “Kimseyle kavga ettiğimiz yok. Birbirimizle kenetlenmiş, sıkı bir yumruğuz. Kafalarına ineceğiz. Yerel seçimde biz kazanacağız. Milletvekili seçiminde biz kazanacağız. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de biz kazanıp, bu ucube sistemi yeniden parlamenter demokratik sisteme getireceğiz. Yanlarına kimi alırlarsa alsınlar, kiminle sandık gasbına dayalı ittifaklarını kurarlarsa kursunlar, biz kazanacağız. ‘Mühürsüz oyu geçerli kılacağız' diyor, ‘İki oy pusulasını bir zarfa koyacağız' diyor, ‘Mührü nereye basarsa bassın geçerli sayacağız' diyor, ‘Üstüne çizik de atsan geçerli sayacağız' diyor. Ateş bacayı sarmış. Korkuyla, umutsuzlukla bunları yapıyorlar. Suya düşmüşler, yılana sarılıyorlar. Ama korkunun ecele faydası yok. Yaptıkları yanlışların cezasını, bu halk sandıkta kesecek. Sonra da biz hesap soracağız. Böyle bırakmayacağız” diye konuştu.