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CHP'li Tezcan: Vatansever, namuslu insanlara devlet eliyle iftira atılmasına müsaade etmeyeceğiz!

30 Aralık 2016 18:41

Anayasa Komisyonu çalışmaları devam ediyor. AKP milletvekillerinin imzasıyla kifayeti müzakere ve HSYK’nın gün sayısı ile ilgili önerge verdi. CHP Grup Başkanvekilleri ve milletvekilleri önergenin söz verilmeden geçmesine tepki gösterdiler. Bunun üzerine AKP milletvekilleri de CHP milletvekillerine tepki gösterdiler. AKP ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "Bu memleketi yeniden cemaatlere teslim ettirmeyeceğiz. ’Alnı secdeye değenden bu memlekete zarar gelmez’ deyip, vatansever, namuslu insanlara devlet eliyle iftira atma kapısına müsaade etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

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