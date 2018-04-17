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CHP'li Tezcan: Seçimin üzerine gölge düşmesin; OHAL'i kaldıralım

17 Nisan 2018 18:50

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, erken seçime hazır olduklarını belirterek, "Bir çağrımız var; seçimin üzerine gölge düşmesin. Bunun için olağanüstü hali kaldıralım" dedi. Tezcan açıklamasının devamında, OHAL ortamında bir seçimin üzerine gölge düşebileceğini belirterek, "Biz seçime hazırız, milletin vereceği karara hazırız. Bu sorunu millet çözecektir. Ancak bizim de bir çağrımız var; hodri meydan, çözelim ama seçimin üzerine gölge düşmesin. Bunun için yarından itibaren derhal TBMM'de olağanüstü hali kaldıralım. Bu milleti üzerine gölge düşülmüş bir seçimle değil, OHAL'in ortadan kalktığı ortamda, adil bir seçimle problemleri çözelim. Ne çıkarsa, millet ne karar verirse başımızın üzerinde yeri vardır" diye konuştu.

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