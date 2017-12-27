CHP'li Tezcan, Başsavcılığın 'ByLock' açıklamasını değerlendirdi

CHP Genel Başkan Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından CHP Genel Merkezinde basın toplantısı düzenledi. CHP Genel Başkan Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 'ByLock' açıklamasına ilişkin, "Önemli bir tespit. Bu konudaki soruşturmalarda ne kadar dikkat edilmesi gerektiğini ortaya koyan bir şey. 'Ceza yargılamasında şu çıktı' diye linç eden tutumdan kaçınmak lazım. Vicdanı aramak lazım. Önemli bir karardır. Bundan sonraki soruşturma ve yargılamaları etkileyeceğini düşünüyorum" dedi.