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CHP'li Tekin: Binali Yıldırım ile rakip olursak onu sandıkta yenerim

30 Mart 2018 18:42

Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı ile ilgili, "Göreve hazırım, örgüt, Genel Merkez ve İstanbullu isterse aday olurum" dedi. "Binali Yıldırım ile rakip olursak onu sandıkta yenerim" diyen Tekin, "AK Parti'nin adayını gereksiz bir tartışma içine sokuyorsunuz. AK Parti'nin adayı belli Sayın Erdoğan'ın kendisi. Ben Anadolu çocuğuyum. İnancımız var, güvencimiz var bunlar yeter" ifadesini kullandı.

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