CHP'li Tanrıkulu'ndan Roboski çağrısı: Talimatın siyasi sorumlusu Erdoğan'dır!

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2011'de Uludere'de yaşanan olayı hatırlatarak, 5 yıldır olayın aydınlatılamadığını ifade etti. Olayın birinci yılında, hayatını kaybedenlerin mezarına gittiğini ve bu durumun "PKK'lılara destek veriyor" şeklinde yansıtıldığını aktaran Tanrıkulu, "Roboski için vicdan çağrısında bulunuyorum. Herkese inat, biz yatıp kalkıp Roboski demeye devam edeceğiz" diye konuştu. Tanrıkulu "Herşeyi FETÖ dediler. Buna niye diyemediler. Dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Özel komisyona bile gelmedi. Biz biliyoruz ki bu talimatın siyasi sorumlusu Erdoğan'dır" dedi.