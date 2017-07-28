CHP'li Tanrıkulu: Kimlerin tahliye edilmeyeceği dün yazıldı, hâkimler ona uydu

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhuriyet davasında ara kararın açıklanması sonucu yaptığı açıklamada karara tepki gösterdi. Tanrıkulu "Bu davayı ceza hukukunun kuralları ile açıklamak mümkün değil, bu dava düşman ceza hukuku kurallarına göre işliyor. Bu karar kesinlikle adil değil. Ama şunu not ettiğimizi bilsinler; dün kimlerin tahliye edileceği ve tahliye edilmeyeceği yazılmıştı, bu davayı yönlendirenler tarafından yazılmıştı. Hâkimler ona uydu. Bu karar başka yerlerde verildi ve bugün açıklandı" diye konuştu.