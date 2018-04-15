CHP'li Tanrıkulu: Erdoğan ve partisi OHAL'e mecbur hale geldi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ülke genelinde OHAL'in ilan edilmesinin ardından gelinen noktada AKP ve Tayyip Erdoğan'ın OHAL'e mecbur hale geldiğini söyledi. Birgün'de yer alan habere göre, CHP'nin yarın tüm Türkiye'de 16 Nisan 2017 yılında yapılan anayaya değişikliği referandumunun yıl dönümünde, OHAL'in kaldırılması ve demokrasi talebiyle yapacakları etkinlikler için Diyarbakır'da il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrukulu, Dağkapı Meydan'nda barışçıl bir eylem düzenleyeceklerini söyledi. Diyarbakır'daki bütün demokrasi güçlerini, bütün adalet arayıcılarını yarın Dağkapı Meydanı'na beklediklerini söyleyen Tanrıkulu, "Türkiye bir ateş çemberi içerisinde 15 Temmuz darbe girişimini Türkiye'deki bütün siyasi partiler, demokrasi güçleri hep berabere boşa çıkardılar. Adalet ve Kalkınma Partisi ile onun lideri 15 Temmuz'u bir fırsata dönüştürebilirdi. Bu fırsat, Türkiye'de çoğulculuğu, barışı ve demokrasiyi güçlendirme fırsatı olabilirdi. Ancak, sayın Erdoğan 15 Temmuz'u kendisi bakımında bir fırsat olarak görüp, kendi otoriter yönetimini güçlendirmeye zemin olarak kullandı. Hemen 5 gün sonda 20 Temmuz'da, Türkiye'yi yıllardan sonra ülkeyi OHAL ile buluşturdu. Adalet ve Kalkınma Partisi ile lideri OHAL'e mecbur hale gelmiş. OHAL'siz Türkiye'yi yönetemez hale gelmiştir" dedi.