CHP'li Tanrıkulu: Cezaevindeki tüm düşünce suçlularını alana kadar mücadelemize devam edeceğiz

Cumhuriyet gazetesi davası kapsamında yaklaşık 500 gündür tutuklu bulunan Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun tahliye kararıyla ilgili mutlu olduklarını belirten CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Ama aynı zamanda Akın Atalay da hapiste. 500 gün devam eden bir tutukluluk vardı. 1 saat bile gözaltında kalmayacak arkadaşlarımız özgürlüklerinden yoksun kaldılar. Önümüzdeki hafta Akın Atalay'ı ve bu cezaevindeki tüm düşünce suçlularını alana kadar mücadelemize devam edeceğiz” dedi. "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla üçü tutuklu yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki davanın altıncı duruşması bugün (9 Mart 2018) Silivri'de görüldü. Mahkeme heyeti, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık için yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye kararı verirken 495 gündür tutuklu bulunan Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Cumhuriyet davasının bir sonraki duruşması 16 Mart'ta Silivri'de görülecek.