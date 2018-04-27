T24 LogoT24 Logo
Haberler

CHP'li Tanal'ın paylaştığı 'çiftçiye darp' görüntülerine soruşturma

27 Nisan 2018 13:11

CHP'li Mahmut Tanal'ın sosyal medya hesabında paylaştığı bir görüntüde Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince darp edilen bir çiftçi için Valilik soruşturma başlattı. Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesinde arazi anlaşmazlığı sonucu çıkan kavgada gözaltına alınan bir çiftçinin elleri kelepçeli şekilde jandarma ekiplerine direnince tekme-tokat ve coplarla darp edilmesi olayıyla ilgili Valilik müfettiş aracılığıyla soruşturma başlattığını duyurdu. Jandarmanın çiftçiyi darp etmesi aynı mahallede oturan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada yayınlananan görüntüleri CHP'li Milletvekili Mahmut Tanal, kendi sosyal medya hesabından; “Yer Şanlıurfa Harran; Aydınlar Mahallesi bu görüntüler ne anlama geliyor. Biri bize bu görüntüleri anlatsın” notuyla paylaştı. Yaşanan gelişme üzerine Şanlıurfa Valiliği darp edilme görüntülerine ilişkin soruşturmanın başlattığını duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: 25.04.2018 tarihinde ilimiz Harran ilçesi Aydınlar Mahallesi mevkiinde arazi anlaşmazlığı yüzünden iki grup arasında meydana gelen taşlı ve sopalı saldırı olayına müdahaleye giden Jandarma Görevlileri mukavemetle karşılaşmış ve ardından arbede yaşanmıştır. Kısmen sosyal medyaya yansıyan olay ile ilgili görüntüler üzerine Valiliğimizce talep edilen Müfettişler aracılığıyla idari soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca halen 4 şahsın gözaltında tutulduğu olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma da devam etmektedir."

ETİKETLER

chpchp&#39;li tanalçiftçiye darpmahmut tanalşanlıurfajandarmadarp

Diğer Videolar

KKTC'deki Ercan Havalimanı'nda CAS çalışanları 'ölüm orucu'na başladı

Gazeteci Sedat Ergin: Kimse Rus paralı askerleri Wagner'in Libya'ya Putin'in bilgisi dışında gittiğini düşünmüyor

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti

110 km hızla giden otobüs şoförünün telefonla ilgilendiği görüntüler tepki çekti

ÖZET | Anadolu Efes, CSKA Moskova karşısında rövanşı aldı

İmamoğlu 'Yeşil Alanlar Çalıştayı'nda konuştu: Yeşil alanları imara açmamak anayasamız olacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24