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CHP'li Öztürk Yılmaz'ın adaylığını duyan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, canlı yayında kahkaha attı

20 Nisan 2018 15:58

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu açıkladı. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre CHP'li Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Milli iradeye komplo kurulmasına izin vermeyiz, genel başkanımıza da düşüncelerimi açtım. Genel başkan aday olmadığı taktirde adayım" dedi. Yılmaz, "Kenardan aday olmaz, tavşan aday olmaz, kimseden korkum yok, adayım" diye konuştu. Yılmaz'ın adaylığının açıklandığı sırada CNN Türk canlı yayınında konuşan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AKP'li Mustafa Şentop, haberi öğrenince "Bir espri olarak söylüyorsunuz" dedi ve kahkaha attı.

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