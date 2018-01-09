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CHP'li Özel'in "Patron çıldırdı" sözlerine Bahçeli'den yanıt: İrademizi saptıranlar bilsinler ki kendileri çukurların en dibine düşmüşlerdir

09 Ocak 2018 17:01

MHP lideri Bahçeli'nin 2019 seçimlerinde MHP'nin aday çıkarmayacağını açıklamasının ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bahçeli'ye "MHP'nin durumu, patron çıldırdı, kapatıyoruz tasfiye sürecinde bir parti" sözleriyle tepki göstermişti. CHP'nin 'patron çıldırdı' benzetmesine Bahçeli partisinin grup toplantısında yanıt verdi. "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş yoktur" diyen Bahçeli, "Patron çıldırdı sözleriyle irademizi saptıranlar bilsinler ki kendileri çukurların en dibine düşmüşlerdir " ifadelerini kullandı.

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