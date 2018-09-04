CHP'li Özel: Yiğit, düştüğü yerden kalkar, yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul alınacak!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 2019 yılında yapılacak yerel seçime ilişkin "Yiğit, düştüğü yerden kalkar. Biz Ankara ve İstanbul'u kaybettik. Ankara ve İstanbul alınacak" dedi. Özel, "CHP kriterleri belli. Dürüst, namuslu, çalışkan, ehliyet sahibi kişileri, toplumda karşılığı olan kişileri belediye başkanlığına aday gösteriyor. Bu Türkiye'nin hangi coğrafyasında olursa olsun bu kriterler değişmeyecektir. CHP hiçbir seçmeni ötekileştirmiyor. 81 milyonun partisiyiz. 55 milyonun seçmenin 55 milyonundan da oy alabilecek tertemiz belediye başkanı adaylarımız olacak. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Biz Ankara ve İstanbul'u kaybettik. O günden sonra Türkiye'de bugünkü iktidarın kadrolarının kamu gücünü eline geçirmek ve oradan başlayan bu sürecin sonunda bu noktaya kadar geldiler. Önümüzdeki seçimler yiğidin düştüğü yerden kalkacağı seçimlerdir. Nerede kalmıştı bu süreç, bu korku filmi nerede başladıysa orada bitecek. Ankara ve İstanbul alınacak. İstanbul ve Ankara'nın alınışı da 3 büyük şehri elinde bulunduran CHP'nin önümüzdeki süreçteki yükselişinin ilk başarıları, ilk işareti olacaktır."