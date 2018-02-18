CHP'li Özel: Türkiye'de kimin hapse gireceğine Tayyip Erdoğan karar veriyor; kimin hapisten çıkacağına ise Avrupa'nın liderleri karar veriyor

CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Alman Die Welt gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'in tutuklanmasının ve serbest bırakılmasının Türkiye'de yargı bağımsızlığı olmadığının tescili olduğunu öne sürdü. CHP'li Özel, "Türkiye'de kimin hapse gireceğine Tayyip Erdoğan karar veriyor; kimin hapisten çıkacağına Avrupa'nın liderleri karar veriyor" dedi. Die Welt gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'in serbest bırakılmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Yücel'in 1 yıldır tutuklu olduğunu hatırlatarak, değerlendirmede bulundu.