CHP'li Özel: AKP ve MHP çift yumurta ikiziydi ama son dönemde bunlar tek yumurta ikizine döndü

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. "Ben de Afrin'e gideceğim diyen sadece o değil, bir de Devlet Bahçeli” diyen Özel, şöyle devam etti: "O ne derse o da onu söylüyor. Bunlar eskiden çift yumurta ikiziydi ama son dönemde tek yumurta ikizine dönüştüler. Konuşmalar saraydan yazılıyor. İki tarafa da yollanıyor. Aynı konuşmayı Cumhurbaşkanı da yapıyor, Binali Yıldırım da yapıyor, Devlet Bahçeli de yapıyor. Binali Yıldırım araya parça atıyor, doğaçlama yapıyor. Ama Devlet Bahçeli metne sadık. Değme tiyatro sanatçısının yapamayacağı bir ezberi sarayın jargonu üzerinden, sarayın kendisine yolladığı metin üzerinden okuyor. O yüzden Sayın Devlet Bahçeli'yi artık MHP ile bir bağ kurmak, onu onun genel başkanı olarak dahi anmak yerine sarayın sözcüsü, sarayın ortağı, sarayın yancısı gibi ifadelerle kendisinden bahsetmek, hiç olmazsa MHP'nin kurumsal kimliğine aidiyet duyan o 60 yıllık partiyi kendisine babaevi bellemiş kişilerin de hiç olmazsa yüreklerini burkmaz. Bir yandan da 'Afrin'e gideceğim' diyenin her gideceğim dediğine de inanmamak lazım. Mart 2013 ‘Nisan ayında Gazze'ye gidiyor'. Şimdi de Afrin'e gidecek.”