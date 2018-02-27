CHP'li Mustafa Balbay: Bu bir AKP - MHP - YSK ittifakıdır

Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Mevcut ittifakın bir AKP - MHP ve YSK ittifakı olduğunu söyleyen Balbay, "Bu bir AKP - MHP - YSK ittifakıdır. Burada MHP başka bir ittifak istemiyor. Büyük Birlik Partisi ben de girmek isterim dedi. MHP istemem dedi. Şimdi ona da bu yasada çözüm buldular. Bir siyasi partinin lideri ya da temsilcisi, başka bir siyasi partiden aday olursa seçilebilir, sonra kendi partisine gider dediler" diye konuştu.