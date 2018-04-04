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CHP'li Murat Bakan, Çukur dizisinde sansürlenen şiiri TBMM'de okudu

04 Nisan 2018 19:40

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, ‘Çukur' dizisinde sansürlenen, sözleri Ömer Hayyam'a ait olan ve Mehmet Güreli'nin seslendirdiği ‘Kimse Bilmez' şarkısının sözlerini TBMM'de okudu. Show TV ekranlarından yayınlanan ‘Çukur' adlı dizinin 23'üncü bölümünde sözleri Ömer Hayyam'a ait olan ve Mehmet Güreli'nin seslendirdiği ‘Kimse Bilmez' şarkısında geçen ‘gül rengi şarap' sözlerindeki ‘şarap' kelimesi sansürlendi. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakan, sözleri Ömer Hayyam ait olan ‘Kimse Bilmez' adlı şarkının sözlerini TBMM Genel Kurulu'nda okudu ve “Ömer Hayyam ile Mehmet Güreli'ye selam olsun” diyerek sözlerine şöyle devam etti: “İslam dünyasının en büyük şairlerinden, aynı zamanda astrolog, matematikçi, filozof olan Ömer Hayyam'ın bin yıl önce yazdığı bir şiirinin bin yıl sonra sansürlenmesi ülkemiz adına utançtır. Şiiri sansürlemek edebiyata, sanata, ozana, ozan dolu Anadolu'ya hakarettir, cehalettir! Hz. Mevlana da Mesnevi'de aşktan ve şaraptan bahseder. Bir televizyon kanalının bir şiiri sansürlemek zorunda kalması, içinde bulunduğumuz korku ve baskı imparatorluğunun simgesidir” diye konuşan Bakan, konuşmasını şarkının sözlerini okuyarak tamamladı. “Bulut geçti, Gözyaşları kaldı çimende Gül rengi şarap İçilmez mi böyle günde Seher yeli eser Yırtar eteğini gülün Güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülün Bu yıldızlı gökler Ne zaman başladı dönmeye Kimse bilmez.”

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