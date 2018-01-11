CHP'li Mehmet Tüm: OHAL’in uzatılması haksızlıkları ve hırsızlıkları örtme çabasıdır!

Bakanlar Kurulu'nun OHAL'in uzatılması kararı sonrası tepkiler sürüyor. CHP Balıkesir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm, TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantısında OHAL’in 6. kez uzatılmasına tepki gösterdi. OHAL’i uzatmanın altında "hırsızlıkların ve haksızlıkların üzerini örtme çabası" olduğunu kaydeden CHP’li Tüm, açıklamasında şunları söyledi: “Bakanlar Kurulu, yeni yılın ilk icraatı olarak OHAL’i 6. kez uzatma kararı aldı. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, OHAL’i en fazla bir buçuk ayda bitireceklerini belirtmişti ancak görünen o ki, iktidar seçimlere kadar ülkeyi OHAL’le yönetmeyi düşünüyor. Bu durum, AKP’nin Meclis’ten, milli iradeden, halktan korktuğunun en açık göstergesidir. OHAL altında yapılacak bütün seçimler, 16 Nisan’da da olduğu gibi gayrimeşru ve sonuçları şaibeli olacaktır. OHAL kalkmadan ülkemize demokrasinin gelmesi mümkün değildir.”