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CHP'li meclis üyesi: Paran yoksa Kız Kulesi'ni izlemek de yok

12 Haziran 2017 22:47

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) ve Üsküdar Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Nezih Küçükerden, İstanbul'un en güzel manzarasına sahip yerlerinden biri olan ve Kız Kulesi'nin tam karşısında yer alan Salacak sahilini İBB Meclisi gündemine taşıdı. Manzara teraslarının yer aldığı ve güneşten korunmak için açılan büyük şemsiyelerin kapladığı sahil bandındaki büfe ve işletmeler hakkında İBB Meclisi'ne soru önergesi veren Küçükerden, “180 derece tüm güzelliklerin izlenebileceği bir noktadan bahsediyoruz. Bulunduğunuz noktadan Kız Kulesi, Topkapı Sarayı, Tarihi Yarımada, Boğaz'ı seyredebilirsiniz ancak ücreti karşılığında. İBB'nin sorumluluk alanındaki bu sahil bandı ticaret yapanların işgali altındadır. Denizi seyretme, tarihi güzelliklere bakma ücrete tabidir. Çay, gazoz, tost yoksa bakmak da yok. Paran yoksa yasak" diye konuştu. Bu alanların halkın kullanımına açılması önerisinde bulunan Küçükerden, “Büfelerin bulundukları kaldırımın dışındaki sahilleri parsellemesi doğru mu, İBB işgaliye adı altında bu büfelerden gelir elde ediyor mu, büfelerden elde edilen aylık gelir nedir, kimler tarafından işletilmektedir sorularını içeren önergesini okudu. Küçükerden'in yanı sıra CHP'li Meclis üyeleri Erdal Tüfekçi, Ercan Erdem ve Yunus Can'ın da imzalarının yer aldığı önerge başkanlık makamına havale edildi.

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