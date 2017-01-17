CHP'li Kaplan: Kadınlarımız şiddete uğramasın diye; bu dayatma anayasaya, dikta rejimine hayır!

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma kaplan Hürriyet, Perşembe günü Genel Kurul'da 2. tur görüşmelerine geçilecek olan Anayasa değişiklik teklifi hakkında hazırladığı bir video ile "Başkanlık Sistemine hayır" mesajı verdi. Meclis'teki Anayasa değişiklik teklifi oylamalarını cep telefonuyla kaydederken uğradığı fiziksel saldırıyı hatırlatan Kaplan, "Mecliste yaşadığım şiddete herkes tanık oldu. O şiddet, şu anda milletimize dayatılan Anayasaya'nın bize neler getireceğinin bir göstergesidir. Aynen getirmeye çalıştıkları şiddet benim uğradığım şiddettir" diyerek, "O yüzden kadınlarımız şiddete uğramasın diye, çocuklarımıza tecavüz edilmesin diye, ülkede birlik düzen olsun diye, diktatörlük olmasın diye; böyle bir dayatma Anayasaya, tek adam rejimine kesinlikle hayır diyoruz ve bütün vatandaşlarımızı 'hayır' demeye davet ediyoruz" ifadesini kullandı.