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CHP'li İnce: Tüzük değişikliğini 100 bin imza ile sunacağım

09 Şubat 2018 20:21

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, bir hafta sonra CHP Genel Merkezi'ne parti içi tüzük değişikliği teklifi sunacağını belirterek, "Tüzük değişikliği teklifini 100 bin CHP'linin imzasıyla sunacağım" dedi. CHP'li İnce, 3 maddelik parti içi tüzük değişikliği teklifini parti genel merkezine sunacağını belirtip, şunları söyledi: "Sakarya'dan açıklamış olayım bunu, parti yönetiminden bekliyorum; çünkü CHP'yi umut yapmak, umutları yeniden yeşertmek 80 milyona fayda sağlayacaktır. 1 hafta 10 gün bekliyorum. CHP'de tüzük değişikliği önerimi 100 bin CHP'linin imzasıyla yapacağım. 1 milyon 300 bin üyemiz var. 100 bin CHP'liden önümüzdeki günlerde başlayacağım toplamaya. 3 önerim var. Birincisi, cumhurbaşkanı adayımızı 1 milyon 300 bin üye seçsin; sandığı koyalım, onlar seçsin. İkincisi, imza rezaletini bitireceğiz. Bana yapılan imza rezaletini bitireceğiz. Üçüncü öneri de 2 seçimde partiyi 1'inci parti yapamayan başkan istifa edecek. Bunları CHP'nin tüzüğüne yerleştirdiğimizde 80 milyonun gönlüne gireceğiz. Enerjimden, duygularımdan hiçbir şey kaybetmedim, bunu başaracağız."

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