CHP'li Hürriyet'in darp edilme görüntüleri!

CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet, Meclis'te devam eden anayasa görüşmeleri sırasında telefonuyla çekim yaptığı sırada darp edildi. Hürriyet, yaşanan kavgadan sonra kavga anını "Günlerdir mücadele veriyoruz, o rahatsız ediyor rejimi yıkmak isteyen vatan hainlerini. AKP’li Elitaş bana saldırdı. Beni niye çekiyorsun diyerek benim üzerime yürüdü. Telefonu elimden aldı AKP’li vekillerden birisi. Orada karıştı ortalık. Her zamanki fiili durumları" sözleriyle anlatmıştı. Hürriyet'in kamerasına yansıyan görüntüler...