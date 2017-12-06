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CHP'li Gürsel Tekin: Reza Zarrab için kaç kez Amerika'ya gidildi?

06 Aralık 2017 12:50

Şirin Payzın'ın sunduğu "Ne Oluyor" programına konuk olan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ABD'de tutuklu bulunan Reza Zarrab için, devlet büyüklerinin defalarca ABD'ye gittiğini söyledi. Tekin, "ABD tarafından askerlerimizin kafasına çuval geçirildiğinde verilmeyen nota, Reza Zarrab için iki kez verildi. Kaç kez Reza için Amerika'ya gidildi? Sayın Cumhurbaşkanı gitti, Başbakan gitti, bakanlar gitti. Biz de zannediyoruz ki FETÖ için gidiyorlar. Maalesef ABD gazetelerinde de okuduğumuzda, sadece Reza Zarrab için gidip geldiklerini görüyoruz. Reza için niye gidiyorsunuz?" dedi.

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