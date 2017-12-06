CHP'li Gürsel Tekin: 17-25 Aralık Araştırma Komisyonu'ndaki belgelerin tamamı yakıldı

Şirin Payzın'ın sunduğu "Ne Oluyor?" programına konuk olan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 17-25 Aralık Araştırma Komisyonu'ndaki belgelerin tamamının yakıldığını söyledi. Tekin, "Devlette devamlılık diye bir şey vardır. Bir komisyon oluşturuyorsunuz, komisyon bir çalışma yapıyor, çalışma sonucu bittikten sonra arkadaşlarımıza bilgi verilmiyor. O belgelerin tamamı imha edildi" dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu ise bu iddiaya, "Sadece hukuk dışı dinleme raporları imha edildi, diğer belgeler duruyor" diye yanıt verdi.