CHP'li Gürer'den Meclis'te baretli eylem

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu'nda işçi bareti ve yeleğiyle kürsüye çıkarak, Ankara'da 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan Yüksek Hızlı Tren kazasıyla ilgili eleştirilerini dile getirdi. Gürer, "Kamerayla izledikleri, öncü tren çıkardıkları yerde insanlar ölüyor. Bazen de özür dilemesini bilin, halka karşı doğru söylemeyi öğrenin" dedi. TBMM Genel Kurulu'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 yılı bütçe görüşmeleri başladı. Görüşmelerde söz alıp kürsüye işçi bareti ve yeleğiyle çıkan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, işçileri selamlayarak, "Karayolları taşeronlaşmanın bu ülkedeki ilk adresidir. Karayolları'nda 40 bin çalışan işçi varken, 2005 yılında çalışan işçi sayısı 10 bine düşürüldü. Mücadeleyle, mahkemeyle haklarını arayan işçilere daha sonra söz verildi, 'Karayolları'nda taşeron yok' denildi, yine yapıldı. Karayolları'nda çalışan emekçiler başta olmak üzere kiralık araç şoförleri, toplum yararına çalışanlar, hastane bilgi işlemde çalışanlar, görüntülemede görev yapanlar, sağlıkta, milli eğitimde, ulaştırmada emeği gasbedilenler adına sesleniyorum; Verin bu emekçilerin haklarını" diye konuştu.