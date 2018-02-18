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CHP'li Gülay Yedekci: Kadın dernekleri, çocuk dernekleri, sendikalar, anneler ve babalar, bu sapıklıkların önüne geçelim, yeter artık buna bir dur diyelim!

18 Şubat 2018 13:10

İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile çocuk istismarlarına dikkat çekti. Videoda Yedekci, “Her geçen gün yeni istismar vakalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. İnsanlar kendi çocuklarına, komşularının çocuklarına istismarda bulunuyor. Bunu artık yüreğimiz kaldırmıyor. Mecliste defalarca önerge verdik, defalarda bütün milletvekillerine çağrıda bulunduk, en ağır yaptırımların uygulanmasını istedik ancak ses çıkmadı. Cam filmiyle ilgili açıklamalar yapanlar çocuk tecavüzlerine karşı seslerini çıkarmadı. Kadınların kahkaha atmalarıyla, hangi kadının hangi erkekle yan yana duracağıyla ilgili açıklamalar yapanlar çocuk tecavüzleriyle ilgili ağızlarını bile açmadılar” ifadelerini kullandı. CHP'li Gülay Yedekci sözlerine şöyle devam etti: “Bütün sendikalara, bütün kadınlara, bütün insanlara; vicdanı olan herkese sesleniyorum. Ben İstanbul Milletvekili olarak cep telefonum ve e-maillerim 24 açık, sizden destek bekliyorum. Telefon numaram; 05382643512, e-mail adresim; gulay.yedekci@tbmm.gov.tr . Gelin hep beraber güç olalım, gelin devletin o güçlü yumruğunu bu sapıkların başına indirelim” dedi.

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