CHP'li Gülay Yedekci, istifaya davet ettiği Meclis Başkanı Kahraman'la tokalaşmadı

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Meclis'te resepsiyon düzenledi. Anıtkabir'deki törene katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Meclis'teki resepsiyona katılmazken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci katıldı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, tokalaşmak için elini uzatan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in elini iki eliyle sıkarak bir süre sohbet etti. Ancak Özel'in ardından yürüyen Yedekci, Kahraman'a elini uzatmadı ve sadece başıyla selamlayarak geçti. Yedekçi, ‘Meclis Sohbetleri' etkinliğinde kadın oyuncuların sahneye çıkarılmamasına tepki göstermiş ve olayın sorumlusu olduğu gerekçesi ile Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ı istifaya davet etmişti.