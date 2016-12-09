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CHP'li Göker, kürsüye bilmeceyle çıktı, AKP'liler tepki gösterdi

09 Aralık 2016 17:51

Cumhuriyet Halk Partisi Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker, TBMM’de bütçe görüşmelerinde bir seçmeninin kendisine sorduğu bilmeceyi dile getirdi. Göker'in yaptığı konuşmasının sonunda sorduğu bilmece AKP'li vekilleri kızdırdı. Göker, "Yapılan bu bütçeyi çözemediğim gibi bana 3 gün önce bir seçmenim tarafından sorulan bilmeceyi de çözemedim.Bütçeyi yapanlar olarak burada bu bilmeceyi çözmemizde yardım ederseniz sizlere minnettar olacağız” dedi. Göker, şöyle devam etti: “Sarayı var kral değil, uçakları var kaptan değil, parası var helal değil, diploması var gerçek değil." Göker, AKP milletvekillerinin "Hadi oradan" gibi sesli müdahalelerine "Beyler cevabı biliyorsanız söyleyin" diye karşılık verdi.

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