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CHP'li Gök, MİT'in 2013'teki raporunu açıkladı: Zarrab'ın Çağlayan ve Güler ile ilişkisi hükümet aleyhine kullanılabilir

29 Kasım 2017 06:41

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, MİT’in 2013 yılına ait Reza Zarrab raporunu açıkladı. Gök, MİT’in raporunda, İran’a yönelik ambargonun Reza Zarrab aracılığıyla delindiği bilgisinin yer aldığını belirtti. Gök’ün aktarımına göre, o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’a sunulan raporda “Zarrab’ın yakın gelecekte ABD’nin yasaklı listesine dahil edilebileceği ve Zarrab’ın dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler ile ilişkisinin ortaya çıkması halinde söz konusu hususların hükümet aleyhinde kullanılabileceği” konusunda uyarıda bulunuluyor.

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