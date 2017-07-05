CHP’li Eren Erdem: Abdest almanın suç olduğunu öğrendik

Lisedeyken arkadaşlarıyla abdest alırken Sultanahmet'te çekilen fotoğrafları ortaya çıkan ve sosyal medyada kendisine ‘FETÖ’ iddiaları yöneltilen CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, abdest almanın suç olduğunu dün öğrendiğini söyledi. KRT’de Çağlar Cilara’nın programına katılan Erdem, şunları söyledi: "Türkiye kamuoyundan abdest aldığım için özür diliyorum. Devlet büyüklerimizden, bir kadir gecesi Sultanahmet camisine gidip abdest alırken fotoğraf çekildiğim için özür diliyorum bu özrümü kabul etsinler. Türkiye'de abdest almanın, namaz kılmanın suç olduğunu da dün öğrendik. Abdest aldığım için gerçekten suçlu hissediyorum kendimi. Demek abdest alan herkes FETÖ'cü. Ben abdest aldığım için pişman değilim. Ben inançlı bir insanım. Antikapitalist Müslümanlar grubunun içinden geliyorum, benim abdest almam çok doğal."