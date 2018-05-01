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CHP'li Erdoğdu, sosyal medya hesabından video paylaştı: Mehmet Şimşek söz verdi, bize oy verecek

01 Mayıs 2018 17:05

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Başbakan Binali Yıldırım'ın 24 Haziran'da yapılacak olan erken seçim öncesi açıkladığı 24 milyar liralık 'hediye paketi'nin çalıntı olduğunu söylerken "Hırsız olduklarını biliyorduk da vaatlerimizi de çalacaklarını düşünmedik” dedi. Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım'ın emeklilere her yıl ramazan ve kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye verileceğini açıkladığını belirterek, bayramlarda emeklilere biner lira değil, iki maaş verilmesini istedi. Ayrıca CHP'li Erdoğdu, sosyal medya hesabından, mevcut Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in bir videosunu paylaştı. Şimşek'in Maliye Bakanlığı'nı yaptığı dönemdeki videoda "Emekliye ikramiye için kaynağını açıklasınlar ben de oyumu CHP'ye vereceğim" ifadeleri yer alıyor.

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