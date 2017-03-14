CHP'li Erdoğdu: AKP'li yöneticiler kampanya aracımıza saldırıp, yöneticilerimizi darp etti!

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, 16 Nisan'da gidilecek anayasa refrandumu için , 'Hayır' çalışması çerçevesinde kullandıkları logosuz kampanya aracına, İstanbul Esenler'de AKP'li ilçe yöneticileri ve Belediye çalışanları tarafından saldırı düzenlendiğini ve CHP’li yöneticilerin darp edildiğini duyurdu. Kişisel Twitter hesabı üzerinden saldırı anının görüntülerini paylaşan Erdoğdu, olayın Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun önünde gerçekleştiğini ileri sürerek, "Esenlerde İlçe Sekreterimiz ve İlçe Yöneticimiz, Esenler Bel Bsk huzurunda AKP Yöneticileri ve Belediye çalışanları tarafından darp edildi" ifadesini kullandı.