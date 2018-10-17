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CHP'li Engin Özkoç: Partinin kasasına Türkiye İş Bankası'ndan girmiş tek kuruş yoktur

17 Ekim 2018 20:48

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İş Bankası hisselerine yönelik tartışmalara ilişkin, "CHP'nin kasasına Türkiye İş Bankası'ndan girmiş tek kuruş yoktur. Her vatandaş bunu bilmeli. Atatürk'ün vasiyeti bu paranın Türk Dil ve Tarih Kurumu'na aktarılmasıdır. Atatürk ile CHP'yi ayrıştırmak mümkün müdür? Nasıl durmamız gerekiyorsa öyle dururuz yeri zamanı gelir herkes öğrenir" dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Engin Özkoç, İş Bankası hisselerine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları hakkında şöyle konuştu. "‘CHP'nin İş Bankasında hisseleri var, neler oluyor biliyoruz onu alacağız', nereye vereceksiniz? Atatürk'ün vasiyeti demiş ki, ‘Türk Dil ve Tarih Kurumuna bu paraları aktaracaksınız, bunu da TBMM'de görev alan kurucu partinin 4 milletvekili takip edecek' demiş. Büyük sıkıntı var. Gündemi değiştirmeye çalışıyor. Öbür taraftan da doymuyor, damadıyla birlikte hazineyi batırdılar para yok. Miras hukuku çok açık. Özel bankada Atatürk'ün hissesi var. Atatürk'te yazılı beyanda bulunarak ilgili kurumlara bildirmiş. CHP'nin kasasına Türkiye İş Bankasından girmiş tek kuruş yoktur. Her vatandaş bunu bilmeli."

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