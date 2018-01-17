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CHP'li Cihaner: Artık süper temyiz merci saray olmuştur

17 Ocak 2018 13:09

"Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor?" programına konuk olan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Anayasa Mahkemesi'nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında verdiği kararın, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tarafından tanınmaması konusunda konuştu. Cihaner, "En önemli sorumuz bence şu; 'Cumhurbaşkanı'nın istemediği bir kararı AYM verebilir mi?' AYM'nin verdiği karar icra edilmedi. Bu Anayasa Mahkemesi'nin onuruna çok ağır bir saldırıdır. Ben AYM'nin yerinde olsam, benim verdiğim karar yerine getirilmiyorsa ben bu işi bırakırım ve belki hukuk böyle gelişir. AYM süper temyiz merci değildir diyorlar ya, artık süper temyiz merci saraydır. Çünkü oradan onay almadan kararlar konusunda gereği yapılmıyorsa, süper temyiz merci saray olmuştur" dedi.

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