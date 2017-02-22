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CHP'li Böke'den kendisine yöneltilen ölüm tehdidi için ilk açıklama

22 Şubat 2017 19:45

CNN Türk'te Şirin Payzın'ın konuğu olan ve referandum sürecine ilişkin partisinin kampanyası ve “neden hayır dediğini” anlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke'ye ölüm tehdidi yöneltildi. CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Böke, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. "Getirilen teklifin Meclis'i ve dolayısı ile milletin egemenliğini ortadan kaldırdığını" söyleyen Böke, sözlerine "Bu getirilmiş olan teklif denetim mekanizmalarının hepsini ortadan kaldırıyor, hem yargıyı, hem yürütmeyi hem yasamayı tek bir elde topluyor" diye devam etti.

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CHPSelin Sayek Bökeölüm tehditiilk açıklamaCNN TürkŞirin Payzın

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