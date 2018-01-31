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CHP'li Böke, TTB'ye desteğe gitti: Annemin vicdanını da yanıma aldım

31 Ocak 2018 16:53

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e operasyon düzenlemesine yönelik yayınladıklarının bildirinin ardından gözlatına alınan Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) 11 üyesine bir destek de CHP Milletvekili Selin Sayek Böke'den geldi. Böke, “Yakama annemin barış çiçeğini taktım, annemin vicdanını da yanıma aldım, annemin evine gittim" dedi. Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Böke, “Savaşa alkış tutmamak suç değil, insanlığın gereğidir! Hekimin görevi ölüme karşı yaşamı savunmaktır. Dün nasıl yaşam hakkı için yan yana durduysak, bugün de barış mücadelesini birlikte yükselteceğiz…" “Yakama annemin barış çiçeğini taktım, annemin vicdanını da yanıma aldım, annemin evine gittim” sözleriyle bir video paylaşan Böke, tabiplere sahip çıkılmasını istedi.

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