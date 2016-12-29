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CHP’li Böke: Bir kez daha da soruyoruz, o görüntüler gerçek mi?

29 Aralık 2016 14:30

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Selin Sayek Böke, internette yayılan terör örgütü IŞİD’in 2 Türk askerini şehit ettiğini iddia eden görüntülerle ilgili olarak, “Hükümet mehmetçiklerimizin akıbetini soranlara açıkça tehditte bulundu. Bir hükümet; ülkesindeki basına, ülkesindeki siyasetçilere, o ülkenin vatandaşlarına tehdit savuramaz. Biz, bu soruyu soruyoruz yanıtını alana kadar da sormaya devam edeceğiz. Bir kez daha da soruyoruz, ‘Ne oldu çocuklarımıza?’, ‘Nerdeler?’, ‘ O görüntüler gerçek mi?’” dedi. CHP haftalık MYK toplantısının ardından basın açıklaması yapan Böke, “Geçen haftadan bu yana Türkiye, bütün Türkiye bir soruya yanıt arıyor. İki askerimize ait olduğu iddia edilen dehşet verici görüntülerle sarsılmıştık hepimiz daha bir kaç gün önce. Her gün acılarımıza yenileri ekleniyor, her gün endişelerimiz yenileri eklemleniyor. Hükümet ve Genel Kurmay, bu görüntülerin gerçek olup olmadığına ve vahşet çetesi IŞİD’in elindeki askerlerimizin akıbetine dair bir açıklama dahi yapmadılar. Açıklama yapmadıkları gibi canlarımızın, bizim çocuklarımız, mehmetçiklerimizin akıbetini soranlara da ‘Ayağınızı denk alın’ dediler. Açıkça tehditte bulundular. Bir hükümet; ülkesindeki basına, ülkesindeki siyasetçilere, o ülkenin vatandaşlarına tehdit savuramaz. Türkiye çocuklarının akıbetini sorar, merak eder, bilgi ister, bilmek ister. Çocuklarımıza ne olduğunu soramayacağımız bir Türkiye’yi reddediyoruz. Biz, savurduğunuz bu tehditlere asla boyun eğmeyeceğiz. Biz, bu soruyu soruyoruz, yanıtını alana kadar da sormaya devam edeceğiz. Bir kez daha da soruyoruz, ‘Ne oldu çocuklarımıza?’, ‘Nerdeler?’, ‘ O görüntüler gerçek mi?’. Seksen milyon bu görüntüleri izledikten sonra başını yastığa rahat koyamadı. Siz koydunuz mu? Bi

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