CHP'li Bingöl: Kurultayımızda bazı provokatif girişimlerde bulunmak isteyenler olabilir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, hafta sonu yapılacak olan CHP 36.Olağan Kurultayı ile ilgili hazırlıklara ve kurultaya ilişkin bilgi verdi. Bingöl, "Kurultayımızın çok sakin bir ortamda geçeceğini umut ediyorum. Genel başkanlığa aday adayları var çalışmalarını yürütülüyor yarın adaylar netleşecek. Kurultayımızın herhangi bir şekilde sağlıksız bir ortama sürüklenmesini isteyenler olabilir. Bazı provokatif girişimlerde bulunmak isteyenler olabilir. Ama buna asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.