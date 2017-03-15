T24 LogoT24 Logo
Haberler

CHP'li Biçer'den 'Hayır'a klipli destek: Açsın rengarenk güller, tercihim 'hayır'lı ola

15 Mart 2017 19:07

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, anayasa değişikliği referandumuna yönelik 'hayır' kampanyasına destek olmak için CHP'li kadınlarla birlikte kamera karşısına geçti. 'Çemberimde Gül Oya' türküsünün müziği eşliğinde referandum için hazırlanan cümlelerin kullanıldığı 3 dakikalık klip ilgi çekti. Stüdyoda başlayan klip, sokakta tamamlandı. CHP'li Milletvekili Yıldız Biçer, "İnandığımız bir yolda kadınlarımızla beraber mücadele ederek ortak bir iş yapma duygusu tarif edilemez. Destek oldular, uğraştılar. Emek veren her bir arkadaşıma teşekkür ediyorum. Onlarla beraber ortaya güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Referandumdan da hayır çıkacak. Hayır kazanacak, buna inanıyorum" dedi. CHP'li Biçer'in ve partili kadınların söyledikleri türkünün değiştirilmiş sözleri şöyle: "Ülkemde güzel günler görmedim doya doya. Açsın rengarenk güller bahar gelsin yurduma. Tercihim hayırlı ola. Anadolu adımız yiğitliktir andımız. Ne oldu birden böyle bölünmeyiz seksene. Tercihim hayırlı ola."

ETİKETLER

Tur Yıldız BiçerCHPhayırşarkıkadınlarvideoanayasa değişikliği

Diğer Videolar

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Ocak 2020

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30 yıl sonra değiştirildi; kronik su kesintisi sorunu çözüldü

Çatıda uyuyakalan leopar böyle yakalandı

Rugby müsabakası sırasında arbede çıktı

Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24