CHP'li Biçer'den 'Hayır'a klipli destek: Açsın rengarenk güller, tercihim 'hayır'lı ola

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, anayasa değişikliği referandumuna yönelik 'hayır' kampanyasına destek olmak için CHP'li kadınlarla birlikte kamera karşısına geçti. 'Çemberimde Gül Oya' türküsünün müziği eşliğinde referandum için hazırlanan cümlelerin kullanıldığı 3 dakikalık klip ilgi çekti. Stüdyoda başlayan klip, sokakta tamamlandı. CHP'li Milletvekili Yıldız Biçer, "İnandığımız bir yolda kadınlarımızla beraber mücadele ederek ortak bir iş yapma duygusu tarif edilemez. Destek oldular, uğraştılar. Emek veren her bir arkadaşıma teşekkür ediyorum. Onlarla beraber ortaya güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Referandumdan da hayır çıkacak. Hayır kazanacak, buna inanıyorum" dedi. CHP'li Biçer'in ve partili kadınların söyledikleri türkünün değiştirilmiş sözleri şöyle: "Ülkemde güzel günler görmedim doya doya. Açsın rengarenk güller bahar gelsin yurduma. Tercihim hayırlı ola. Anadolu adımız yiğitliktir andımız. Ne oldu birden böyle bölünmeyiz seksene. Tercihim hayırlı ola."