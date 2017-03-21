CHP'li Balbay: Erdoğan'ın önüne koyulan anketlerde, yedi bölgenin beşinde 'Hayır' önde görünüyor

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, referandum sürecine dair kritik açıklamalarda bulundu. Balbay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürülen anketlerde yedi bölgenin beşinde 'Hayır'ın önde olduğunu açıkladı. Bursa’daki referandum etkinliğinde konuşan Balbay, “Ankara’da Sayın Erdoğan’ın da önüne koyulan anketlerde Türkiye’nin yedi bölgesinden beşinde ‘Hayır’lar önde. İstanbul’da Ak Parti’yle MHP’nin oy toplamı yüzde 58. İstanbul’da ‘Evet’ler yüzde 51. Orada da bıçak sırtı bir tablo olduğu görünüyor” dedi.