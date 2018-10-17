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CHP'li Aykut Erdoğdu: 3.havalimanı Türkiye'nin en büyük ikinci yolsuzluğu!

17 Ekim 2018 19:36

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Meclis'te yaptığı konuşmada, 3. havalimanı ihalesinin ardından yapılan yolsuzluklara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğdu, “Türkiye'nin en büyük ikinci yolsuzluğu” diye bahsettiği sürecin, 5 şirketin konsorsiyumundan oluşan İGA'nın ihaleyi almasıyla başladığını söyledi. Kürsüden “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuyorum” diyen Erdoğdu, 3 Mayıs 2013'te Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek bedelli ihalesinin yapıldığını belirtti. Erdoğdu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu ihaleye göre, 26 milyar 150 milyon euro kira karşılığında 25 yıllığına 3. havalimanı, ihale tarihinden sonra deniz seviyesinin 90 metre üstüne, 42 ayda inşa edilmek üzere 7 milyar 450 milyon euro yatırım yapılmak sözüyle 5 şirkete verildi. İhalenin ardından hemen yer teslimi yapılması ve 42 aylık inşa sürecinin başlaması gerekirken, 2 yıl boyunca yer teslimi yapılmadı. Sebep olarak bakanlığın izin vermediğini söylediler. Amaç ise yılda 1 milyar 45 milyon euro kirayla işletilmesi gereken 3. havalimanını, bu parayı vermeden 2 yıl daha fazla işletmektir. Bunun devlete zararı ise 2 milyar 90 milyon eurodur. Beşli müteahhit şirketin cebine kalacak para budur.”

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