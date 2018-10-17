CHP'li Aykut Erdoğdu: 3.havalimanı Türkiye'nin en büyük ikinci yolsuzluğu!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Meclis'te yaptığı konuşmada, 3. havalimanı ihalesinin ardından yapılan yolsuzluklara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğdu, “Türkiye'nin en büyük ikinci yolsuzluğu” diye bahsettiği sürecin, 5 şirketin konsorsiyumundan oluşan İGA'nın ihaleyi almasıyla başladığını söyledi. Kürsüden “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuyorum” diyen Erdoğdu, 3 Mayıs 2013'te Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek bedelli ihalesinin yapıldığını belirtti. Erdoğdu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu ihaleye göre, 26 milyar 150 milyon euro kira karşılığında 25 yıllığına 3. havalimanı, ihale tarihinden sonra deniz seviyesinin 90 metre üstüne, 42 ayda inşa edilmek üzere 7 milyar 450 milyon euro yatırım yapılmak sözüyle 5 şirkete verildi. İhalenin ardından hemen yer teslimi yapılması ve 42 aylık inşa sürecinin başlaması gerekirken, 2 yıl boyunca yer teslimi yapılmadı. Sebep olarak bakanlığın izin vermediğini söylediler. Amaç ise yılda 1 milyar 45 milyon euro kirayla işletilmesi gereken 3. havalimanını, bu parayı vermeden 2 yıl daha fazla işletmektir. Bunun devlete zararı ise 2 milyar 90 milyon eurodur. Beşli müteahhit şirketin cebine kalacak para budur.”