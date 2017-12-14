CHP'li Atilla Sertel: TRT'ye hakkımı helal etmiyorum, haram zıkkım olsun!

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) yandaş kanallara ceza vermemesini eleştirerek, FOX TV’ye 1 yılda 20 kez ceza verildiğini açıkladı. OdaTv'nin haberine göre, Meclis Genel Kurulu’nda RTÜK’ün ceza rakamlarını açıklayan CHP’li Atilla Sertel, RTÜK’ün yandaş basından, A Haber, 24 TV ve TV Net'e sadece 1 kez ceza kestiğini açıkladı. TRT’nin yayın politikasını da eleştiren Atilla Sertel, TRT'de Atatürk'e hakaret edilmesini RTÜK'ün görmediğini ya da görmezden geldiğini söyledi. Sertel, “TRT'ye hakkımı helal etmiyorum, haram zıkkım olsun” ifadelerini kullandı.