CHP'li Altay'dan Erdoğan'a: ‘Koprolali' hastalığına yakalanmış, şifa diliyorum

AKP ile CHP arasındaki ÖSO tartışması büyüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ahlaksızlıkla' suçladığı ana muhalefetten yanıt geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Yemini çiğneyen birinden Türkiye'de hiç kimsenin alacağı ahlak dersi olamaz" dedi. Altay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Siyasette devletin en tepesindeki insandan partisinin bütün sözcülerine kadar ‘terbiyesiz, edepsiz, ulan ahlaksız' lafları havalarda uçuşuyor. Öncelikle şunun bilinmesi lazım… Tarafsız kalacağına dair namusu ve şerefi üzerine yemin edip bu yemini çiğneyen birinden Türkiye'de hiç kimsenin alacağı ahlak dersi olamaz. Bir hastalık var tıpta ‘koprolali' diye. ‘Koprolali' hastalığı şu demek. ‘Bir kişinin istemsiz bir şekilde küfürlü ve saldırgan sözler söylemesi.' Üzülerek, ifade etmek lazım. Recep Tayyip Erdoğan ‘koprolali' hastalığına yakalanmıştır. Allah'tan şifa diliyorum" dedi.