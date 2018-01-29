T24 LogoT24 Logo
Haberler

CHP'li Altay'dan Erdoğan'a: ‘Koprolali' hastalığına yakalanmış, şifa diliyorum

29 Ocak 2018 13:19

AKP ile CHP arasındaki ÖSO tartışması büyüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ahlaksızlıkla' suçladığı ana muhalefetten yanıt geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Yemini çiğneyen birinden Türkiye'de hiç kimsenin alacağı ahlak dersi olamaz" dedi. Altay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Siyasette devletin en tepesindeki insandan partisinin bütün sözcülerine kadar ‘terbiyesiz, edepsiz, ulan ahlaksız' lafları havalarda uçuşuyor. Öncelikle şunun bilinmesi lazım… Tarafsız kalacağına dair namusu ve şerefi üzerine yemin edip bu yemini çiğneyen birinden Türkiye'de hiç kimsenin alacağı ahlak dersi olamaz. Bir hastalık var tıpta ‘koprolali' diye. ‘Koprolali' hastalığı şu demek. ‘Bir kişinin istemsiz bir şekilde küfürlü ve saldırgan sözler söylemesi.' Üzülerek, ifade etmek lazım. Recep Tayyip Erdoğan ‘koprolali' hastalığına yakalanmıştır. Allah'tan şifa diliyorum" dedi.

ETİKETLER

chpaltayerdoğankoprolali hastalığıtayyip erdoğanakpöso

Diğer Videolar

İşte Emmy ödüllü Haluk Bilginer'in seslendirdiği şarkı: 'Ah güzel kafam'

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Ocak 2020

Marina Abramovic sergisi İstanbul'da: Bildiğimiz her şeyi bir kenara bıraktık

HDP'li Gergerlioğlu: Evine baskın yapılan kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Çanakkale Boğazı'nda yunusların gösterisi...

Rusya'da dev stadyum yıkım sırasında böyle çöktü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24